Berchem/Ganshoren: les travaux d’aménagement de la rue Nestor Martin se finalisent

Grâce à une collaboration entre les communes de Ganshoren et de Berchem-Sainte-Agathe, les travaux d’aménagement de la rue Nestor Martin se finalisent par la mise en place d’une voie à sens unique de la rue à l’endroit du passage à niveau (section comprise entre la rue de la Technologie et la rue Bois des Îles). Ce sens unique permet de réserver une partie de la chaussée à une zone partagée et sécurisée pour les piétons et les cyclistes.

