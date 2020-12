Boxe: Hélène Connart s’impose dans sa nouvelle maison (photos + vidéos)

Le gala «Fight Covid» a eu lieu samedi soir dans les installations du Naito Gym. Organisé par le club laekenois et Kings Of Brussels, l’événement rassemblait quatorze professionnels pour des combats de kick-boxing version K1 et dans les règles du Muay Thai. Parmi eux, une Tubizienne et deux Bruxellois. Bilan: une victoire, une défaite et un test positif au coronavirus.

