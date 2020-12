Evenement interdit aux blancs à Saint-Gilles: les organisateurs s’expliquent

Jeudi passé, le collectif Imazi.Reine entendait co-organiser avec le Centre Librex et l’ASBL PointCulture une discussion virtuelle sur le thème «Pour une convergence des luttes non consensuelle. Entre antiracisme et misogynie, qu’en est-il de «nos hommes»?». L’événement a déclenché une vive polémique pour son caractère excluant signifié par cette phrase dans l’événement Facebook: «Safe-space en non-mixité sans hommes cis-hetero (oui aux mecs queer, oui aux personnes NB) et sans personnes blanches». Aujourd’hui, les organisateurs souhaitent réagir.

Un événement interdit aux Blancs à Bruxelles: «Une dérive racialiste inacceptable» L'événement non-inclusif aura lieu jeudi soir online. - D.R. Une discussion virtuelle s’adressant prioritairement « aux femmes queer racisé.es » aura lieu jeudi soir. Organisée par le collectif féministe bruxellois Imazi.Reine, elle est soutenue par equal.brussels et la commune de Saint-Gilles. L'événement a été qualifié de « raciste » par une série d'observateurs. Le collège saint-gillois se distancie de l'événement excluant les personnes blanches Saint-Gilles se distancie de l'événement. - D.R. Le collège communal précise dans un communiqué qu'il n'a jamais soutenu l'événement virtuel « pour une convergence des luttes non consensuelles » excluant (notamment) les « hommes cis-hétéro » et les « personnes blanches ». Lire aussi Un événement interdit aux Blancs à Bruxelles: «Une dérive racialiste inacceptable»