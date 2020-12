D1A: Anderlecht s’offre le Racing Genk mais perd Yari Verschaeren

Coup dur pour Yari Verschaeren, touché à la cheville et sorti sur civière. - Belga

Après quatre matchs sans succès, Anderlecht a renoué avec la victoire grâce à un penalty de Nmecha au terme d’un match abouti. La première période, qui a duré plus de 56 minutes, a été marquée par la blessure de Verschaeren et le choc tête contre tête entre Cullen et Cuesta.