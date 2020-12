La Région bruxelloise obtient 55 millions pour l’organisation des sommets européens

Le conseil des ministres a approuvé vendredi un projet d’arrêté royal permettant de libérer des fonds pour la Région bruxelloise chargée d’assurer la sécurité lors de l’organisation des sommets européens, et pour faire face à ses dépenses de sécurité et de prévention liées à la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles. Comme pour l’année dernière, le montant accordé d’élève à 55 millions d’euros.

