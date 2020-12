Mohamed Hammas tué pour l’argent sur le parking du Colruyt à Schaerbeek

Ce jeudi, le ministère public a requis des peines de 15 et 18 ans de prison à l’encontre de Nabil S. et Soufyan I., suspectés du meurtre crapuleux de Mohamed Hammas, dans la nuit du 10 au 11 avril 2012, sur le parking du Colruyt de la rue de Jérusalem à Schaerbeek. Le jeune homme est décédé d’une balle dans le thorax après avoir passé sa soirée à jouer et gagner aux jeux d’argent.

