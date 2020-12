Anderlecht et Luc Nilis discutent pour un contrat à long terme

Luc Nilis est en passe de terminer sa deuxième semaine en tant que « stagiaire » dans le staff de Vincent Kompany. Et cela devrait déboucher sur une collaboration à plus long terme. Les espoirs sont grands pour que l’ancien attaquant ne signe un contrat dans les plus brefs délais et intègre donc le staff de Vincent Kompany.

