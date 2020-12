Bruxelles-Ixelles totalise 184 cas positifs depuis le début de l’épidémie

Un total de 184 membres du personnel de la zone de police de Bruxelles-Ixelles ont été testés positifs au coronavirus à ce jour, selon des données communiquées mardi par la conseillère communale et conseillère de police Bianca Debaets (CD&V). Elle ajoute que plus de 17.000 amendes ont de plus été enregistrées de mars à octobre en rapport avec les mesures sanitaires.

