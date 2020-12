Laeken: 3 frères risquent 5 ans après avoir braqué leur oncle et leur tante 4 fois!

Le parquet de Bruxelles a requis jeudi dernier cinq ans de prison à l’encontre de trois frères d’origine italienne. Ils sont poursuivis pour avoir braqué à quatre reprises leur propre oncle et tante, octogénaires, à Laeken, entre juillet et août dernier. Ignazo, Stefano et Valentino sont finalement passés aux aveux.

