Boost Your Shop: une plateforme open-source pour soutenir les commerçants bruxellois

Le site Boost Your Shop propose quatre outils pour favoriser la transition vers une économie durable, solidaire et résiliente. Développés de manière collaborative par des commerçants bruxellois, des chercheurs et des professionnels de l’accompagnement d’entreprise, ces outils ont été conçus pour répondre aux besoins et aux réalités des commerçants touchés par la crise.