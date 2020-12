184 cas positifs au sein du personnel de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles

À ce jour, 184 membres du personnel de la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles ont été testés positifs au coronavirus, selon des données obtenues par la conseillère communale et conseillère de police Bianca Debaets (CD&V). Pour huit de ces cas, des complications sont survenues et ont entraîné une hospitalisation. «La zone de police souligne que le fonctionnement des services de police n’a jamais été compromis. Cela mérite certainement des éloges pour la manière dont ils se sont adaptés rapidement et efficacement aux circonstances», précise Bianca Debaets.

*** *** *** ******** ******* *** ** ** ****** ******* *** ** **** **************** **** ** **** ** ******* **************** * ******** ***** ******** ** ********* ****** ** ****** ** ** ***** ********* ** ** ** ***** ** ******** ** ** ****** ***** ****** *********** ** ***** ** ****************** ** ***** ** **** **************** ***** ****** ** ********** ** **** ** ****** ******* *** ** ******** ****** *** ********** ***** *** ** ************ **** *** ******* *** ***** ****** **** *** ******** ***************** ********** ******* ** ** ****** ** **** *** *** ***** ****** ***** *** ** ******************** ******** ****** ******** ********** **** * ********** **** *** ******* ************* *** ******* ** ******** **************** *** ****** ** ******* ** ** ************ ** ************* ******* **** ****** ********* **** *** ************* *************** ** *********** *** *** **** ** *********** ********** ** ** ******** ********** ** ** **** *** *** ** *********** *********** ******* *********** ****** *** ***** ** ****** ************ ************ ******** ** ******* *** ********** ************ **** *** ***** ****** ** ******* ** ********* ********** ** ******** ****** *********** ** ********** ********* **** ** ******* ********* **** ******* ** ***** ******************* *********** ** ** ****************** *** ************ ****** ** ****** ** ** ********** ****** ******** ************ ********* ** ********** ** ****** ********** ********** * ***** ******* ** *** ********** ** ****** ** *** ***** ******** **** ** ********* *** **** ********** *** ************ ** ***** ** **** ** ***** ************** ******** ****** ******** *************** ********** ***** ******* **** ** ***** ********* *** ******* ******** ***** *********** ** ***** ********* ** ******* * ***** ******** **** **** *** ******* **** ******** ******** ********* **** ******* ** **** ************ ***************** ** **** ** ******** **** ** ****** ** *** ***** ******** **** ** **** ** ******* ** ******** ** ***** ** ****** ** *********** ** ***** ** *** ********** *************** ************ *************** ** ******* **** ** ***** ***** **************** ******* ****** ******** ************ ********* **** ******* ****** *** ************** ** ************* ******* ** *********** *** ****** ** ********** ** *** ******* ***** *** ****** ***** ********* *** **** ** ****** *********** *** **** ******** ********** ********* ** ***** ********** ** ** ***************