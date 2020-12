Le testing gratuit du personnel communal rencontre le succès à Woluwe-Saint-Pierre

08/12 05:00 → 08/12 19:00

Ce matin, quelques plaques de givre pourront rendre par endroits les routes glissantes, surtout en Ardenne et en Campine. Par après, de faibles chutes de neige ou de neige fondante (1 à 3 cm) pourront se produire en Ardenne, surtout dans la province de Luxembourg et dans le sud des provinces de Namur et de Liège.