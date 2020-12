Proximus veut couvrir l’ensemble de la Région bruxelloise en fibre optique

Proximus continue à étendre le déploiement de son réseau de fibre optique à travers le pays. Après des annonces en la matière concernant la Wallonie et la Flandre, l’opérateur télécom a désormais l’ambition de couvrir l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale avant fin 2026, soit plus de 600.000 foyers et entreprises, signale-t-il mardi. Un programme qui permettra la création de 600 nouveaux emplois dans la capitale.

