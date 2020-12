«Nervous Day»: un jeu vidéo où on récolte des likes dans les rues de Bruxelles

Yvan Megal et Patrick Belmont voulaient créer un vidéo-clip qui soit «jouable». Ils ont fini par créer un univers où le personnage court après les likes, les retweets et les followers, et va du quartier européen au Kiosk du Parc Royal.

