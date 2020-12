Une cinquantaine de personnes manifestent pour un plan climat européen plus ambitieux

06/12 17:00 → 07/12 08:00

Dimanche soir et durant la nuit, le temps deviendra brumeux en beaucoup d'endroits avec parfois du brouillard qui, combiné aux températures légèrement négatives, pourrait devenir givrant. Il y a donc un risque de visibilité réduite (à moins de 500 m et par endroits à moins de 200 m) et de plaques de givre.