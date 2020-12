Le RFC Seraing impose la cadence contre les U23 de Bruges (0-4)

Westerlo, Lommel, l’Union, le Lierse et Deinze n’avaient pu l’emporter dans l’antre de cette équipe U23 de Bruges: Seraing, lui, a abordé cet affrontement avec le plus grand sérieux et s’est imposé aisément.

** ****** *** * ******* * *** *********** *** ******* *** *********** ******* ******* *** ** ******** ** ****** ********** ******** ******** ******** ********** ** ******* ****** **** ******** ******* ******* *** *** ******* ***** **** ******** ******* ************** ******** ****** ******** ******** ******* ******** ********* **** ********** ****** **** ******** ******** ********** **** ** ********* ******* ****** ************* ******* ******** ******* ******* ***** ************ *** ******* ** ******** ************** ** ******* ** ************* ** ** *** ***** ***** ******* ** ****** **** ** *** ** ******** ** **** ** ****** *** *** ******** ******** **** *** ******** ** ** ******** **** ** *** ******** *** ******** **** * ****** ** ********** ** ******* ********* *** ******* ** ******** ***** *** ****** ********* ** ****** ** ***** *** ***** *** *** **** ****** **** ** ********* ** ******* ********* ********* *** ********* *** ******** ** ********** **** ** ********* ******** ******** ** ** ********* ** ** ********* ****** ****** *** ***** ******* ************ ** ***** ******** ** ** ********* ******* **** ****** *** ****** *** ******** ** ** ******* ** ************* ** ***** ************ ****** *** ***** ** ****** ***** ******* **** ****** ***** ******** ** ******** *** ** ********** *** *********** ******** ***** **** ** ****** **** ** ****** ** ** ********** ** ****** *** ***** *** *** ** ** ****** **** ********** ****** ******* * ************ ****** ** ** **** **** *** ******** ********* ******** ** **** ******** ** **** ******** ******** ***** ** *********** *** ******** ***** ** ******** *********** *** ********* *** ****** ********* ** ******** ** *** ********* *** ********* ********** **** *** ****** *** ************* **** ****** *** ******* ************* ***** *** ********* ******* ** *** ************ ** ** ******* ** ****** *********** **** ** ******* ******** **** *** ***** ****** ********** ******** *** ******** *** ***** ************* ******** *** ********** ********** *** ***** ******** ** ********** ************** ****** ** ** ******* *** ****** **** ** ******** ************ *** ********* ******* ******* ** ** ***** ** ** ******** ** ******** *** ********** ** *** **** ****** ********* *********** **** *** ************* ** *********** ****** **** *** ******* ****** *********** ******* * ********** *** ***** ** ** ******** ********** ** ** ***** ** ******* ********** *** ******* ** ****** ** ******* ** *** ********** ******* ** ********* ** ** ***** ** ***************