Le cdH bruxellois demande la réouverture des lieux de culte

Suite à la carte blanche publiée cette semaine réunissant plus de 6000 signataires, les députées bruxelloises cdH Gladys Kazadi et Véronique Lefrancq ainsi que l’échevin des Cultes d’Anderlecht Julien Milquet appellent les autorités à entendre l’appel de ces citoyens demandant la réouverture des cultes les jugeant comme essentiels. Les élus humanistes estiment qu’il s’agirait d’une preuve de considération des croyances des citoyens et d’un respect des lois fondamentales.

