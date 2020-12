Près d’un sans-abri sur deux de Bruxelles a déjà été battu ou attaqué

Les bénévoles et les travailleurs de terrain de la campagne 400 Toits, qui agit pour mettre fin au sans-abrisme à Bruxelles, ont interrogé en septembre les personnes sans logis afin d’identifier leur profil et leurs besoins. Les résultats de leur enquête sont préoccupants. La moitié des répondants vit dans la rue depuis au moins deux ans et près d’une personne sur deux a déclaré avoir déjà été battue ou attaquée depuis qu’elle est sans-abri.

