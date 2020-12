Bruxelles-Propreté utilise des caméras pour lutter contre les dépôts clandestins

Depuis la fin du mois mars, le service «Recherche et Verbalisation» de l’Agence Bruxelles-Propreté utilise des caméras pour détecter et tracer les dépôts clandestins. C’est ce qui ressort d’une réponse obtenue par la députée bruxelloise Bianca Debaets (CD&V) auprès du ministre bruxellois compétent, Alain Maron. « Après plusieurs mois de service, 227 PV ont déjà été dressés via ce système, ce qui montre clairement que ces caméras sont un outil précieux dans la lutte contre les dépôts clandestins », se réjouit Bianca Debaets.

