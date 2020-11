Ville de Bruxelles: un employé soupçonné d’avoir pillé plusieurs caisses communales

Ce lundi, un oncle et son neveu ont comparu au tribunal pour des faits de vols domestiques commis au préjudice de la Ville de Bruxelles. L’oncle, M., est en aveu d’avoir dérobé une carte bancaire communale et d’avoir effectué des retraits frauduleux par l’intermédiaire de son neveu. Il conteste toutefois avoir pillé plusieurs caisses communales entre mars et décembre 2016.

** ****** ** ******* ** **** ******* ** ** *** ***** ** ****** ******* ****** ****** ** *** ******* ** ******** ************* ** ********** *** ********* ******* ********* ** ********* **** *********** ** ** ****** ************ ** ********** ** ** ***** ** ********** ***** **** ** ********* ***** ** *************** ********* ****** ****** ********* ******* ********** ** ******** ****** ****** ***** ******* *********** *** ****** **** ** ******* ************* ** ** ********* ** ** ******** ** *** ** **** ********* ******** *** ***** ******** ********* ** ********* ********* *** ******** ********** ** ********* ******** **** ** ******* ** ***** ****** ********* *** ****************** ** *** ***** ******* * *********** ** ******* ** ** ***** **** **** ********* ** ** ** ** ************* ******** ** ***** *** ****** ** ********* ** ********* ** *** * ****** *** ********** ****** ** ********* ** ************ ** ** ******** **************** ** ******* **** **** ********** ** *** ****** ****** *** ****** ** ****** *********** ** ************* * ********* ********* ** ********* ******* **** *** ** ********* * ***** ***** ******* ** ******** *** ***** ** ****** ** ***** ***** ********** ******** * ** ****** ********** ** ******* ********** ** ** ******* **** **** ********** ** ** ******** ******** **** *** ********** ***** *** ******* ***** ** ********** **** ** ******** **** *** ********************** ************** ** ******** ** ***** ***** ******** **** *** ** ****** *********** ** ****** ****** ** ******** ***** ******* ****** ** *** ****** ** ****** ** ******* ** ** ***** ** ******* ********* ****** ******** ******* ********** ** ***** ** *** ******** ** ********** ***** *** ******* ** ***** ***** ****** ***** ************* ** ****** ***************** ******** ** ***** *** **** ********** ** *********** ** *** ****** ***** *** ************ *** ************ ** ******* *********** ************ **** *** ***** **** ******* *** ***** ** *** ******* **************** ****** ** *** *************** ** ****** ** ** ****** ** ********** *** ****** ****** **** *** ******** ** ** ******** *********** ** ******** * ******* **** ** **** ******* ****** ************ ** ************ **** *** ******* ** ** ***** ************ *** ***** ** ******* ** ** ******* *** ********** ** ********* ** ********** * ******** **************** **** ** *************** *** ***** ******** **** **** ******** *** ****** *** ** ***** *********************** ** ****** *** ****** ****** ********* *** *** **** ** ** **** **** *** *** ****** *** ****** ** ****** ***** ** ***** **** ***** ****** ****** ********* *** ****** ****** ** ******** ********** *** ** ************ ****** ** ******** ** *** ****** ******* ******** ********** **** ***** * ***** ******************* ******** ***** ****** ******** ********** ******* *** ***** ******* * ****** ** *** ******* * ****** **** *** *************** ************* ** *** ******* ** ******** ************* ** ********* ****** *** ******* ** ** ********* *********