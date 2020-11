Bruxelles prend des mesures pour gérer l’affluence rue Neuve et Grand-place

La Ville de Bruxelles a annoncé lundi la mise en place d’un dispositif de gestion des flux pour encadrer la réouverture de la rue Neuve et un filtrage aux entrées de la Grand-place. Ces mesures ont été prises au cours d’une réunion lundi matin entre le bourgmestre de la Ville Philippe Close, l’échevine du Tourisme, de la Culture et des Grands événements Delphine Houba, l’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain ainsi que des représentants de la police de Bruxelles-Ixelles et de l’ASBL Brussels Major Events (BME).

