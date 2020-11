D1B: l’Union voit Seraing revenir à 4 points (+bulletins)

C’était le match au sommet et l’Union a quelque peu manqué son rendez-vous. Pas mal d’imprécisions et surtout très peu de danger en zone de conclusion, Seraing en a profité pour remporter l’enjeu hier soir. Un petit but signé Bernier après une erreur d’appréciation de Moris a permis au second du classement de relancer le championnat.

******* * ***** ************** * ** ********** *** ******* * *** ** ************** ******** ****** ******** ********** ******* ******** ********** ********* **** ******** ******** *********** ****** **** ** ********* ************ ****** ****** ******** ********* ******** ****** ***** **** ************* ******** **** ***** ********** ****** **** ******* ******** ****** ************* ******* *********** ******** ********** ****** ******** ** ******** ******* ************** ** **** ** ****** ****** ****** ********* ********* ********* ** *********** ******** *** ** ******* ** ******** ** ***** *** ******* ******** *** ****** ** ****** ****** *** ********** *** ********** ******** ** ***** ** ** *** *** **** ** ******* ***** ********* ***** ***** ******* *********** ** **** ********** ***** *** ******* ********* ** ** ******* ** **** ******* ******** ** *** ************* *** ********** ******* ******** ***** **** ******* ** ********* **** ********* ***** ****** ************* ******** ******** ****** ** ****** ********* ******* ************* ** ***** ** ** ***** ********* ************** ************* ** *** **** ** * ** ******* ** ********* ************ **** ******* *** **************** ********** ************ ****** ****** ** *********** ***************** ************ ******************** ************** ***** ** * ***** ****** ** ***** ******* ***** ** ********** ** ******* ******* *********** **** ***** *** ** ***** ** * ** *** ****** ****** ** *** ***** ******* **** ** ** ******* *** ****** ** ********** ***** ******* **** ******* ** ******* **** ** ************** ** ******* ******** *** ***** ********* ******** ********** *** ********** ******* **** ******* ** *** ****** ************ ** ****** ****** ** **** ******** ** ******** ********* ******* ***** **** *** ***** ********** **** ***** ** ************ ** ******* ********** *** ******** ****** *** ************* ******* ***** *** ** ************ ** **** **** *** ***** ************** ** ***** ******* ***** *** **** ****** ***** ** ********* ** ******* ********* ***** *** ********* ******** **** ********** ** ***** ****** ** ************ **** ******** ******* ***** ** *** ******** ********** ** *** * ************ ****** ** **** ** ** ***** ***** ****** ********** ***** ** ***** ****************** ** ***** ********* ***** ** ***** ********* **** ** *** ***** ******* *** **** ** ********* ** ******* ** ****** **** ** ********* ** *** ******* ****** *********** *** ** **** ******* *** *** ******* ** *************** ***** ******** ****** ******* ** **** ** ****************** ** ****** *** ****** ************ ****** ** **** *** ******* **** ** ***** ********** ** ********** ** ******** ** ****** ******* ** **** ** ******** ***** ** ********* ** ********* ** ***** **** ** ******** ****** ********************** ** ******* **** ***** ********* **** ***** ***** **** ** **** ********* ** *********** *** ***** *** ***** **** **** ** ****** *** ******* *** *** ******* ** **** *** **** ******** ****** ****************** ********* **** ************ ** ** ******** ** ********* ** ****** **** ** ***** **** ** ******** ******** **** ** ********** ** ******* **** Bulletins: une mauvaise appréciation de Moris *** ************ **** ******* **** ** ******* ***************** ******** ************* *** ** ****** *** ******** ****** *** ****** *** ******* *** *** ** *********** *** ** ****** *** ************ ** ******* ********** *** * ****** ** *** ** ********* **** ** ** ******* *** ******* ****** ******** ******** *********** *********** *** ************** ** ****** ** ** *************** ********* **** *** ***** ******** ** ******* **** ** ******* ** *** ********* *** *************** ******** **** *** ***** ********** ** ****** ** ******** ********* *** *** ***** ** * ***** ** ***** **** ****** ** ********** * ************** ***** *** **** ********* ** ************ *** ******** ** ******* ******** ***** ** *** ******** **** ******** *** ******* ** ****** ** *** ******** ****** ** ********* *** **** ****** * ************ ** ** *********** ****** ******* ********** **** ***** ** *** ***** **** ** *** * ******* ** ******* ***** **** ***** ** ************ * ************ ********* ** * ******* ** ****** ****** **** ********** ******** **** ************* * *************** ** * ********** *** ************** *** *** ****** *** ******** ******* ******* *************** *** ******* ******** *** **************** ** ******** *** ********* ********** ** *** ***** ********** ***** ** ***** **** **** ** ********** *** ** ********** ** * **** ***** ** *** ****** *** **** * ************* ***** ************ **** *** ***** ** ****** ** * **** ***** *** ************ ** ***** *** ** ******** *** ***** ****** ** ****** ** ***** ** ** ****** *** ************** **** ******** ****** ** ********* *********** ** ******* ******* ** *** ** ** ****** ** ****** *** ************ ******* ****** ** ***** ******** ** ****** ************ ** ****** ************ **** ****