Anderlecht a manqué de qualité, le Standard d’audace

Le Clasico de l’ennui. Si Vincent Kompany et Philippe Montanier ont loué à l’issue de ce nul blanc qui n’a jamais aussi bien porté son nom l’engagement, l’organisation et la mentalité de leur équipe, rarement un Clasico n’aura affiché un tel niveau. Pas de jeu, pas d’occasions et fatalement pas de but. Circulez y avait rien à voir!

******** ** ******* **** ********* ***** *** ************* ** ** ******** *** ***** ******** ******** ** ****** ** ******* ** ***** ***** ******** ****** *** ***** *** ******** ************* ** ***** ** *********** **** *** **** ******** *** ******* ****** ********** **** ** ****** ******** ** ********* ** *********** *** * ****** ** ********** ***** ** **** **** ******** ****** ** ******* ******* ** **** ** ** ******** ***** ** ********** ** *** *** ****** ************ ** ********* ***** ** ** ******** ***** ***** ****** ** ******** *********** ** ******* **** ** **** ****** *** ** ****** ** ********** ******* **** **** ***** ***** ** ***** ********** ********* ** ***** * **** ** *********** *** ** **** ******** **************** ** ******** *********** **** *** ***** ** ******* ********** ******** ** ******* ********** *** ************** *** *** **** ******** ** **** ** ****** ************ ******* **** ** ******* ****** **** ** ************* *** *********** ********** ****** *** ****** **** *** *********** ****** ***** *** ********** *** ** *** **** ** **** ***** ******* **** ******** *** ** ****** ******** *** *** ********** ******** *** **** ****** ************** ***** **** ** **** ******* ********* *********** ********* ******** *** *** ********** ** ******* ******* ***** ******** ** ********* ** ****** *********** *** ******* ** ***** ** ********** **** *** ******* **** ** **** ** ******* ** *************** ******* **** ** ****** ******** ********* ***** ********** *** ** *********** ******** ********* ****** *** *** ******** ******** ** ****** **** ** ************ ** ************* **** *** ********** *********** ** ******** ******* ** ******** ** ****** **** ********* ** ********** ** ***** ******* ** ****** ** ****** ***** ****** ** *** ***** ** ** ****** ** **** *********** *** **** ************ ****** *** *********** ***** ** ****** *** ** ***** ************* ************** ******** ****** ************** ******* ** ********* *********** *** ****** ** ********** ** ******* ** ** *** ************ *** ** ***** ****** ****** ****** ******* **** ** ****** ** ***** ************ **** ********** **** ***** ********* ***** ** *** **** ******** ************ *** ** ***** ** **** ****** ** ************* ******* ****** **** ** **** ** ******** ******* ** **** ******* * **** ***** ***** ******** ******** ***** *** ****** ******* ** *** ********** *********** ** ************* ******** ******* ******** ****** ************ **** ** ****** ** ******** ****** ******** ************** *** ******** ***** ** ******** ** *** *** **** **** *********** **** **** ** ** ************* ********* ** *********** ** ***** *** ** ********** ******* ***** ** * ******** ** ****** ** ******* ******* ** ********* ** ***** ** ******** ***** ******** ****** ********* *** ********** *** ****** ****** ****** ************ ***** ** ***** *** ***** ******** **** *********** *** ********** ** ******* ****** ** **** ** *********** *** ** ****** ********* ** **** *************** ** ***** ** **** ** ** ****** *************** ****** ****************** **** ****** **** **** ******* ********** ** **** ********* ** ***** **** ***** ********** ******* * ***** ********** ** ***** **** ********** ** ******* *** ** ******** ********* ****** ** ** *** **** ** ***** *********** ****** ** ******* ********* ****** ******* ** *** ******* ** **** ** ** *** ****** ** **** **** ** ******** ** ****** ** ** **** ** *********** *** ** ********* ******** ** ********* ** ****** ** ******** ******** *** *** ******* *********** **** ******** ********** ** ****** ** ****** ****** ***** **** ***** ** ****** ** ** ** *** ****** ***** **** ********* ***** ******* *** ******** ******** ** ********* ********* ** ********* *********** ****** ** * ****** ** ********** *********** ********** ** *** ********** ** ******* ********** **** ** **** **** ** ****** **** ** *** * ****** ** ** *** *** ** ************************* ****** ********* ***** *** ** ******* *** *** ******* *** ******* **** ** ****** ** ************ ** ** ** ********* ** *** *** **** ****** *********** ******* ******* ** **************