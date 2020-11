Contrôle alcool et drogues de la police à Bruxelles: voici le bilan

La police de la zone de police Bruxelles Ixelles a effectué un contrôle alcool et drogue au volant ce samedi entre 16h et minuit. À la fois place Flagey, à Yser et rue de Laeken, dans le cadre du plan zonal de sécurité. Avec une série de P.V. à la clé.

