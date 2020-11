Déjà 650 PV dressés à Ixelles pour non-respect des mesures liées au coronavirus

Interpellé à ce sujet par Gautier Calomne, chef de groupe MR, au récent conseil communal, suite aux 2 soirées privées auxquelles la police avait dû mettre fin dans la nuit du 10 au 11 novembre dernier et rassemblant à chaque fois plus d’une dizaine de personnes, le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo) a précisé que 650 PV avaient été dressés à Ixelles depuis le début du couvre-feu pour non respect des mesures de distanciation sociale et de couvre-feu.

