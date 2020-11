Manifestation suite au non-lieu après le décès d’Adil: 70 interpellations

Une manifestation a eu lieu près de la maison communale et de la place du Conseil à Anderlecht. Elle fait suite à un appel lancé suite à la demande de non-lieu pour les policiers, dans le cadre de l’enquête sur le décès d’Adil, un jeune Anderlechtois de 19 ans qui est décédé en avril dernier à la suite d’une course-poursuite avec la police. Peu avant 16h, on nous annonçait 70 interpellations et une voiture brûlée.Â

