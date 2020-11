Une séniorie avec 80 places devrait voir le jour en 2022 dans le quartier Stalle

De nouveaux logements et de nouveaux commerces devraient voir le jour prochainement à la bordure d’Uccle et de Drogenbos. Parmi les projets, il y a celui de l’entreprise Fortior qui veut loger à bas prix des personnes de plus de 60 ans.

** ****** ******* ** *********** *** ********* ******** **** ** ******** ** ******* ** ****** ** ********** *************** ******** ** ****** ** ******** *** ** ***** ***** **** ******* ***** ** ****** ******* ******** **** ** ***** ******** ** ******* ********** **** **** *** ********* ** **** ** ** **** *** ** ***** ** *** ****** ** ********** ** ************* ** ** ********* *** ******* ****** ** ****** **** ** ********* ** ******* **** ******* ********** **** ************ ******* *********** **** ** *** *** ***** ********* *** *** *********** *** ********** ** ****** ********* *** ******* ************ *********** ****** ********** **** ** ******* ** ********** ** ********* *** ******* *** ********* ************** ****** ** ***** ********** *** *** *********** ********** *** ********* ********* ******* ***** ** ***** ** ******* ******* ******* **** *** ************** ** ** ********* **** ********** *** ** ********** ************* ******** *** *** ** ******* ******** *** ********* ********** **** ** ** **** **************** ******** **** ******* ************ ** ****** **** ******** ** **** ** ******** ******* ********* ** ****** ** *** ***** *** ***** * ******* ** ************ *** ******* ** ******** ******** ************ ***** ** ********* ** **** ***** *** ****** ** ** ********** ** ****** *** ******************* ******** ********* *** ********** ******* ** ******** ************* **** ****** **** ********* ** ***** ** ******* *** *********** ** ***** ***** ** *** ************ ************ **** **** ******** *** ****** ******* ******* ** ** ******* *** ********** **** ***** ** ************* **** ** ********* ** ** ************ ** ** ********** ** ** ***** ** ******** **** ** ****** **** ** ***** ** *** ******* ****** ** ** ******************* ** ******* * ***** ****** *** ************** ******* ** **** ** ** ****** * ***** ******** ** ***** ** ********* ** ********* *** ******* **** ***** ************** ** ************* *** ******* ******* ** ******* **** *** *** ************* ****** ***** *********** ********** ******* *** ***** ******* ********** ** *** ******* ******** ** ** ********** ******* *** ******* ** ****** ***** ***** ********* *** ** ****** ** ********* ***** *** **** **************** ******** ********* *** ********** ** ******** ********* ********* ********** ******* *** ** ******* ******* *** *** ** ****** ************ ** ********* **** *** ******** ** *************** ******** ********* ************* * ******** ** ****** ** ****** ** **** **************** ************* ** ********* ** ** ******** ************ ****** ** ********** **** ** *********** ********* ***** ******** ***** ** ************** ** ******** *** *** ********** ********* ********** ****** ** ********* ********* ** ******* *** *** *** ****** ********* ******** ** ***** ** ****** **** ** ******** *** *** ** ****** ********* ** ****** ** * **** ************* ** ****** ** ******* ** ** ******* ** *** ****** ** ************ ** ** ****** ************** ********** ******* ******** ******* ** ****** ****** *** ******* ** *** ******* ** ***************** ******* *** ******