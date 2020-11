Devenus propriétaires à Uccle, ils se retrouvent à la rue

Devenus propriétaire d’un appartement en juin, Aline et son compagnon espéraient y emménager rapidement. Sauf que le locataire refuse de quitter les lieux et ne paie pas de loyer. En attendant, Aline, son compagnon et leur fille de trois ans, ont rendu leur appartement et se retrouvent sans domicile fixe.

**** ****** ***** ** ****** ******* ***** ********* ******* ********** ** ********* *** **** ** ***** ** ***** ***** ** *** ********* ***** *** **** ***** ** ***** **** ******* ************* ** **** **** ****** *********** **** ** ******** ***** ** ****** ***** ***** ******** *** ** ****** *** ***** **** *** ***** ** ** ********* ********* *********** *** ********** ******* ** *********** * **** ********* ********** ** ** ******* ** ********** **** ******** ***** ******* ** ******* *************** ** ***** ****** ***** ******** **** ********* ****** *********** ** **** ***** ******** ***** **** ***** *** ******** ** ***** ** ********* ** *************** ***** ** ******** ** *** ***** ** ************* ******** ******* *** ***** **** ******* *** *** *** ****** *********** ***** ********* *** ** ********* ** **** **** *** ***** ****** *** **** ** ** ********* ** ****** *** **** ** ********** ** ************** ** ***** ** ** ***** *** ** ******** *** ******* ******* ** *** ******** *** ** ***** ******* ************ ***** **** ******** ** ****** *** ********** ****** ** **** ** ***** ******** **** * ****** ****** ****** ********** ** ********* ****** ****** **** *** ********** **** ******* *** ******** **** ***** ************ ** * ******* *** ******* **** ** *** ******* **** ***** ********* ** ******** ** ******* **** ****** ** ********** ************** **** **** ** ****** *** *** ** ******** ** ****** ** ********** ** ***** ** * * ** ** ********* ********* *********** *** ********** ****** ************* ** ********** ******* **** *** **** ********** ** ** ************ ****** ****** ** ******* *** ***** ** ************* ** **** ******* ** ***** ***** *** **** ****** ***** ** *** ********* ******* *** ** ********* ***** *** ** ****** *************** ******** ********* ********** ** ********* ***** ***** *** ****** ** ****** ** ********* **** **** **** ** ******** *** ***** ** ******* ** ******** ********** ** ***** ************** **** ***** **** ***** ********** *** **** ******** ** **** ****** **** ** ****** ********* **** ** ****** **** ******* ********* ***** ********** *** ******** **** **** ** **** ******* ********** ***** **** ***** ***** *** *** *********** ***** **** ** ***** ****************** ******** ****** ********** ********* ** *************** *** **** ***** ******* **** ********** ***** ** ** ********* ** **** ** ***** ** *** ******* **** *** ***** ***** *** **** ********* ******** **** ****** **** ***** ************** ** ***** *** ****************** ****** ***** ************** *** ***** *** ************** ** **** ** **** ** ******* *** ************* ** ********* ************ ** ********* *** ******** *** *********** **** ********* ******* **** ** ******* ********** ** **** ** ****** *** ***** **** ****** ******* ********** **** ***** ************ ** **** **** ***** **** ****** ********* ***** ***** ** ******* * ***** *** ******* **** ** ********* *** *********** ******* **** *** ****** **** ******** ***** ** *********** *** **** ** ****** *** *** ***** ** ***** ** ***** ** ****************** ******* ****** **** ***** ********* ** ******* ** ** *********** ********* ** ********* ***** *** ***** **** **** ** **** ** *** ********** ********* ******* *** ******* ** ********** ********** ***** * *** ************* **** ** *** ** ****** ****** ** ******* *** ** *** *** ** ** *** ********* ** ******* ** ****** ****** *** ******************** **** ************** ** **** ****** *** *** ***** **** ********* *** ** **** **** **** ** ********* *** ** **** *** *** ***** *** **** *** ****** *************** ******** ******