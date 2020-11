Des sapins livrés à domicile en région bruxelloise par Papa Joël

Qui dit Noël, dit souvent sapin mais il est plus difficile d’en trouver avec tous les marchés et les nombreux magasins fermés… Alors deux trentenaires belges, serial entrepreneurs, se sont pris d’un délire: créer un personnage, Papa Joël, qui livre des sapins à domicile en région bruxelloise et dans une partie du Brabant wallon, commandés via WhatsApp uniquement.