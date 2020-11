Ixelles octroie 334.000€ de soutien aux artistes et aux organisations culturelles

Cette semaine, 211 artistes à Ixelles recevront une prime de 1.000 euros et 82 organisations culturelles bénéficieront d’un soutien financier de 1.500 euros. Le collège du bourgmestre et des échevins d’Ixelles a validé l’octroi de primes, à l’initiative des échevins de la culture, Ken Ndiaye (Ecolo) et Els Gossé (Groen), pour donner un coup de pouce au secteur culturel et pallier aux préjudices économiques subis en ces temps difficiles.

