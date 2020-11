Émeutes sur la plage de Blankenberg: la police recherche encore l’un des auteurs

Le samedi 08 août 2020, vers 17h20, à Blankenberge, des émeutes ont éclaté sur la plage. Alors que la Belgique subit une des journées les plus chaudes de l’été et que la plage est particulièrement fréquentée, des familles de touristes et des baigneurs se retrouvent soudainement au milieu d’une bagarre.