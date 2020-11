La SAU va construire un nouvel équipement sportif régional le long du canal

Sur proposition du Ministre-Président Rudi Vervoort (PS), le Gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi le programme et les documents du marché public visant à désigner l’équipe pluridisciplinaire qui sera chargée de concevoir et de suivre le chantier de construction d’un équipement sportif entre le quai des Armateurs et l’Allée Verte à 1000 Bruxelles, dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine N°1 « Citroën – Vergote ».

