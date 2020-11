Saint-Josse revoit ses zones de tolérance avec Schaerbeek et Bruxelles-Ville

Après la reprise en interne du contrôle et de la gestion du stationnement, l’adoption d’un nouveau règlement stationnement tenant compte de l’évolution des technologies et des intérêts de ses riverains, la commune de Saint-Josse poursuit la modernisation de sa politique de stationnement par la conclusion de deux accords de tolérance avec les communes limitrophes de Schaerbeek et de Bruxelles ville.

** ******* ******** ** *********** ** ** ******** * ******* **** ******* ** ********** *** *********** *** ********* ********* ** **** ********** ** ******* ********** **** ********* **** *********** ****** ****** ** ** **** ********** *** ** ****** *** ** ********** ** ********* ******** **************** ** *** ******* **** ******** *** ** ******** ******* ****** ** *********** ** ******** ********* **** ** ******** ** ********** ********** ** ************** **** *********** ** ****** ****** ********* ** ********* ** ************** ** *********** ** *********** ****** ****** ***** *** **** ********* ** ****** ** **** *** *** ********* *** **** ******** ******** ** ********** ***** ** ** ** *** ** ****** ** ****** ***** ** *** ** ***** ****************** ** *********** * **** *** ** ***** ****** *** ******* ** *********** *** *** ********* ********** ************ ********* *** ****** ** ******* ** ********** ******* ****** ********** ************* *** *** ******* **** **************** ** ******** ****** **** ****** ****** ********** * ***** *** **** ******** ********** *** ********* *** ** ****** ** ******* *** ******** ********* **** ************ ** ******** ** ***** ********* *********** *** ******** ********* ****** ** ************ * ********** ** ***** ********* ** ***** ** ********* **** ****** ** ********* *** *** ******* *** ********* ****** ** **** ** ********** ****** ********* ** *** *********** *** ******** **** ** ******* ** **** ** ********** *** ******** ******* ** ********** ****** ***** ** *** ********* ** ****** ** *** ******* ***** ************ ** ************* ** ************ ******** ********** ** ******** ** ******** *** ******* ** ********** *** ************* ** ********* ** ***** ** **** ***** ********* **** *** ***** ******** ******** * *********** ******* *********** ******** ************* ************** ** ******** ** ********* *** ****** ******** ** ******* ******************** ******** ** *********** **** **** *************** ** *** ******* ** ************* ***** *** ********** ******** ******* ***** *** **** ******** *** ********* ********** **** *** ****************** ** ******** ******** ********* ******** ********* ** ** ********* ** **********