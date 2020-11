Bruxelles: cinq ans de prison requis pour un homme qui voulait rejoindre Daesh

Hossain M., un homme de 52 ans, encourt cinq ans de prison pour participation aux activités d’un groupe terroriste. Entre 2019 et 2020, le quinqua a souhaité rejoindre le groupe terroriste État islamique au Sahel en Afrique. Le prévenu s’est notamment formé au maniement d’armes et d’explosifs via des chaînes Youtube et Telegram pro-Daesh.

