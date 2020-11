Woluwe-Saint-Pierre achète des ordinateurs pour le Centre Scolaire Eddy Merckx

Face au reconfinement partiel des élèves de l’enseignement supérieur qui ne peuvent plus suivre leurs cours en présentiel à temps plein, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Pierre a décidé d’investir dans l’achat d’ordinateurs portables pour celles et ceux qui en ont besoin.

