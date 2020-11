Coronavirus: de 17.000 à 25.000 chômeurs de plus au 1er semestre 2021 à Bruxelles

Selon un tout récent rapport de l’observatoire bruxellois de l’Emploi et de la Formation, view.brussels, on devrait dénombrer entre 17.000, voire et 25.000 demandeurs d’emplois de plus au premier semestre de l’année prochaine en Région bruxelloise, a affirmé jeudi le ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI).

