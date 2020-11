Attentats: l’opposition flamande tente d’obtenir un vote sur la cour d’assises

La N-VA et le Vlaams Belang ont voulu mercredi obtenir un vote en commission Constitution de la Chambre sur une révision de l’article 150 de la Constitution. À leurs yeux, il est plus que temps que le parlement se prononce sur le maintien ou non de la cour d’assises et le renvoi devant elle du procès des attentats du 22 mars 2016. La majorité a décidé qu’il faudrait entendre au préalable le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, sur cette question. L’opposition flamande a pointé du doigt les divisions au sein de la coalition Vivaldi.

