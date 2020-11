Les fournisseurs de l’horeca en difficulté: Restofrais propose ses paniers du chef

La crise du coronavirus en aura fait des dégâts. Si les bars et restaurants sont fermés depuis plusieurs semaines, certaines entreprises en lien direct avec cette économie ne bénéficient pas de cette possibilité. C’est le cas du grossiste Restofrais. Afin de redresser la barre et garder espoir, Restofrais se réinvente et propose ses produits habituellement destinés aux chefs, aux particuliers.

*********** ********* ****** ***** *** ***** ** ******* ****** *** *********** *********** ************ ****** ***** *** ****** ********** ************** *** *********** **** ******* ***** *** **** ********** *** ******** **** *** ****** ** ****** **** ** ****************** ******** ** ******* ******* ********* **** ****** ** ***** ** ************ ** ******* *********** ** ********** ** ******* ** ****** ********** ** ****** ** ****************** ************* ******* ************ ***** ************** ** ********* **** ********* ** *** ********** ** ************** ** ******** ****** ** *********** **** *** ****** ** ******* *** ****** ** ** ********* ** ** ******** *** **** ** * ************* ********** ******* ********* ** ************* ********** ***** ******* **** ********** *** ********** *** ***** **** *********** **** **** *** ******* ** ************* **** ****** ** ** ******************* *** ** *** *********** **** ******** ** ******* **** ******* *** ******* **** ** **************** ************ *********** **** *** *************** ** *** ******** *** **** ** ******* *** *************** ** *** ***** ************** **** *** ********* ********** ******* ******** *************** ************ ********* *** ** ************ *** **** *********** ** **** ************* ** ****** ** ************** ********* *************** ***************** *** ************ ** * * *** ************* *** ********* *************** ** *** ******* ***** **** **************** ***** ** ********* *** ***** ********** ************** ********* ** ************ ** ****** ** **** **** **** **** ****** ** ** *** ******* ** ****** *** ******* ******* ********** ******* *** ******** *** ************* ***** ************ **** ** ****** *********** ** ******* ******* ******** ************** ************ ** ******* ************ **** ****** ********** *** ********** ** ***************** ***** **** ** ******* ****** ** **** ************** * **************** ************ ***** ****** ** **** ******** **** *** ************* ********************** *** ** ***** *** **** ******* ******* *** ******** ** ********* *********** ********** *** ****** ***** ************** ****** ** ******* ******** ** ****** ********* ** *** **************** *********** ************* **** ************* ******* ** *** **** ********** **** *** ****** ** ****** *** **** ******* ** ** ********* **** ********* ** ************* ***** ******** ***** ******** ** ***** ***** **** ****************** ********* ******** ********* ******* ************ ************ ****** ******* ***** *** ************ ******* ** ***** ******* **** ***** *** ********* *** ******* *** ************************ ******** ******* ********* ***** ************ **** ** **** ***** ****** *** ******** ** ******** ** ** ******* ** ****** ******* *** ** ***** ** **** ****** ***** ** ****** ********* ******** ** ******* ************ ***** *** **** ** ******* ****** ** ** ******* ********