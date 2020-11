Modrikamen convoqué par Olivier Deleuze: ses chiens pourraient être confisqués

Les deux chiens de l’avocat se sont échappés à plusieurs reprises dans les années précédentes et ils ont fait des dégâts mémorables dans la commune de Watermael-Boitsfort. Un chat a été éventré, un autre tué. Deux brebis ont dû être euthanasiées et d’autres animaux de compagnie ont été agressés. Les habitants sont inquiets, mais Mischaël Modrikamen assure qu’il n’y a plus rien à craindre. Le bourgmestre veut en avoir la certitude.