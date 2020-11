Pas de loyer pour les locataires d’espaces commerciaux communaux tennodois

La commune de Saint-Josse a décidé d’exonérer les locataires d’espaces commerciaux communaux du paiement de leur loyer et de leurs charges du 2 novembre au 31 janvier 2021. Six commerces sont concernés et sont en majorité actifs dans le secteur de la restauration.

