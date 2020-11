Tivoli GreenCity à Laeken: officiellement le quartier le plus durable au monde

A vec le score le plus élevé jamais atteint à travers le monde, Tivoli GreenCity obtient la certification BREEAM de niveau «exceptionnel» pour les quartiers. Ce nouveau quartier exemplaire à Laeken abrite greenbizz.brussels (un parc PME, un fablab et un incubateur pour l’entrepreneuriat durable et novateur sous un même toit), environ 400 logements passifs et zéro énergie, des commerces de détail, deux crèches et de nombreux espaces de rencontre communs.

