Un appel aux citoyens pour améliorer la gestion de l’eau à Bruxelles

Bruxelles Environnement convie les citoyens à partager leurs idées pour améliorer la politique de l’eau à Bruxelles. L’occasion de (re)découvrir la place que cette précieuse ressource occupe dans nos vies, et d’impliquer chacun dans l’élaboration du 3ème Plan de Gestion de l’eau, qui sera déployé de 2022 à 2027. Ces rencontres citoyennes sont ouvertes à tous et toutes, et précéderont l’enquête publique.