«On peut frapper du ‘bleu’ sans risque»: le cri de la policière agressée à Schaerbeek

F., la policière agressée au cours d’une intervention rue d’Aerschot à Schaerbeek est outrée de la relaxe du suspect qui a tenté de s’emparer de son arme ce samedi soir. «On peut frapper du ‘bleu’ et on ne risque rien», s’énerve la policière qui se sent lâchée par les autorités judiciaires.

******* ** ********* **** *** *** ** *** ** ** *** ** ******** *** *** ************ ******* ***** ********* ****** **** **** ** *** ************ ** *********** ** ********** * ***** ***** ** ****** ** ***** ****** ***************** ************* ****** ** ***** ********* *** ******** ** ********** *** ********** ** ***** ***** *** ** ******* *** ** ****** ****** *** **** ** *** ********** ** ** ******* *** ** ***** ** * ****** ** *********** ** *** **** ** **** ********** ** ***** *** ********* ** ***** ** **** ******* ** **** ********** ******* ***** *** ********** **** **** ** ********** *** ***** ** **** ******* ******* ** ******* ** ****** ******** ** ** ***** ***** *** ************* **** ******** ** ***** ** ********** *** ******* ******* *********** ** ******* ** **** ****** ************** *** ********** ******* **** ** *** **** ** **** **** ******* ** ** ****** *********** *** *** ********** ************ ** ** ***** *** ** ** ************ *** **** **** ***************** ************** ** *** ********** ********** ********* ** ** ******* ********** ******* ** ******** ** ** *** ** * ***** ** ***** ** ******* ** *********** ********** **** ******* ** ********** ** ** ** ****** ******************** ****** ** ******* **** ** **** ******************* ******************* ********** ***** ** *** ** *** *********** ** ** **** *********** ***** ********* ********** **** ****** *** ******* *** ******* *** ******** *** ********* ***** ** ********* ***** ******** ** ** ******* ** ****** **** ******* ** ******** ** ** ********* ******* ** ** ********* *** ********* ** ***** ** ******** ** ******* **** ** **** ****************** ******** ** *********** ********** **** ** ****** *** ******** *** ** ******** ****** ******* ************ **** ******************* ************* ** ******* ** ********* ** **** ***** ************************* ******** ********* ** ****** ** ** **** ************** ************ ***** ** *********************** **** ** *********** **** ** *** ********** **** ******* *** ****** *** ******** ***** *** ******* *************** **************** * ** **** **** **** ** ****** ***** ********** ****** ** ********** ********************** ****** ** ******* *** ************* ** * ***** ** ****** ******* ********* ** ********* *** ********* **** **** ****** **** *********** **** ****** ** ** ****** ********** ********* **** *** **** ** ******* ***** ** ******* ** ****** ************** *** *** ****** ***** ********** ***** ** * ******* ***** *** ********* *** ** *************** ******** ** *********** ** ********** *** * ***** ******** ** ****** *** ******* ********** ******* ******* ** ******* ** ************* ** ************** ** ******* * **** *** ************* ** ****** *** ******* **** ** * ***** ******* ** ******** **** ******* ********* ******* ** ********** **** ** ******* ** ***** ** ******* **** ******** ** *********** **** ***** ****** ** ***** ******* *** ********** ** ******* ****** ********* ** ******** ** ******** ******** ** *** *** ****** **** ** ****** ** **** ** ****** ***** ** *********** *************** *** *** **************** * ********** *** **** ** ********* ***** **** **** **** ********* *** ****************** **************** ** ********** ******* ************ **** **** ** *** *********** ******* ** ******** ** ******* *** ********* ************* ****** ****** ****** *********** ********** ******* ********* ** ** ***** ********* ** ***** ** ************ ************ ** ** ***** ******** ** ************* ***** ** *** ** ******** ** ********** ** * ***** ** ***** ** ************************ ****** ** *************** ***** ********** ** ********** **** ** *************** ****** ************* *** ** ** ******* *** ******* *************** ******* ** ********** ******* ******* ** ** ********* ** ******** *** ****** ********* *** ****************** ****** ** ******* ** **** ***** ** *** ********** ** **** ***** *** ******** ******** ***** ** ********** ** ******** ************* * ********** ** ******** ***** *** ******* ********* ** ********** ** ** ******* **** ******** ******* ** ** ****** ******* ****** ****** ** *********** ** ******** ** ******* ** ** *** **** *** ******** ******** *** ****** ** ******* * ** ***** ********* ********* *********** ********** ** ******** **** ********* ** ** ***** ** ******* ** ** ********* ******** ** ****** ** ************** ***** ********* ** ********* ** ** *********** Lire aussi Coups de feu près du parc Josaphat à Schaerbeek: trois personnes blessées Schaerbeek: il agresse une policière et tente de s’emparer de son arme Une policière de la zone de police Bruxelles-Nord a été violemment agressée samedi soir alors qu’elle patrouillait rue d’Aerschot. Les faits se sont déroulés un peu avant 20h lors d’un contrôle Covid. Un jeune homme qui ne portait pas de masque s’en est pris à une policière en la prenant par la gorge et a tenté de s’emparer de son arme à feu. *** ********** ** ** **** ** ****** ************************** *********** ** ****** * ***** ********** ***** ** ****** **** ****** ********* ***** *** * ************ ****** ** ****** ** ******* ** *********** **** ******** ** *** ***** **** *** ************* ************ ********** ** ******* **** ** *** **** **** ******* **** *** ********** **************** ********* ** ***** ***** *** ****** *********** *********** ** ******* *** ** ******* ****** ***** ******** ** ** ******** ** ** ******* ** *** ** ** ******* ** ******** ******* ******** ************** ** ********* ********** * ***** ******* ** ****** ******* ** ** ****** **** *** ****** ** **** ** ************** **** ****** *** ****** *********** ******* ** ** ********** *** ** ***** ********** ******* ** ************** **** ********* ************** ********** ******* * ******** ** ***** *** ** ***** ** *** ****** ** ****** ********** **** ***************************** ******** ***** ************** ** ** ******** *** ************** ********* ** ****** ******** ** ********** ** ***** ****** ** ** ****** ** *** ** ** ** ********* ** *** ****** ***** ********** ******** ** ****** ********** **** ********** *********** **** ******************** ********** *** ***** ****** ********** ****** ** *********** ** ******** ** ******* ** ** *********** Lire aussi Contrôle corona qui dégénère à Bruxelles: voici les vidéos de l’altercation ********** *** ** *********** ** **** ** ****** ************** ************ ****** ************ ******** ******* ******** *** **** ******* ******* *** ***** **** **** ******* ************ **** ** ***** ** ******* *** ******* ****** *********** ** *** ******** ** ******* **** ******** ** ************* *********** ****** *** ********** ******* *** ** ********* *** ****** ** ********* *** ***** ************** **** ******** ** ************ ** ** **** ** ****** *************** ****** ************ ********** ***** ***** ********* ****** *** ***** ************ *** ******** ***** ***** ** ********** *** *** **************** **************** ******** ****** ** *** ******** ** **** ** ** *** ************ ** *********** ** ********** * ********* ** ************ ** ******* ** ********* *** ********* *********** *************** *** ******* ********* *** ** ******* ************ *** ** ******* ******* ******* ************* ** * ****** *** ***** ** ***** ****************** **** ******** ****** *********** *** ******** ********** *** *** ******** *** ***** ************ ********** * **** **** ** *********** ** *** ***** ********** ** ***** ****** ** ***** ** ****** ****************** ****** ** ************* ******* ** ****** ** ******* ** **** ********** *********** ********* ** ******* **** ********** ********* *** *** ****** ****************** * ******* ***** ******* ** ************* ** * ***** *********** ** ******* **************** **** ************** ** ******* *** ****** *********** ********** * ***** ****** ** ******* ** *********** ********** **** * ***** ******** ** ********** *** ********** ********** ****** ** ******* *********** ** ********* ** * ***** ********* ** ******* ** ******************* **** ****** ** **** ** ******* ** ********** ********* * *** *********** ** ******* ** * ****** ******************** *** ** ********* ******** ********** ***** **** ********** **** ** ************** **** ****** *** ****** ********** **** ********** Lire aussi Un contrôle covid a mal tourné à Bruxelles ce samedi: trois policiers blessés ****** ****** ***** ************** ***** ** **** ***** ** *** ********* *********** ******* ** ** **** *** *********** ** ** ***** ***** *** **** ** ********* ** ********** ********************* **** ****** ** ************ ** ** ***** ************ * ********** **** ******* *** ********* ** ****** ** **** ** ** **** ** ******* ********** ****** ********** ** ***** ************* ***** **** **** *** *** ********* ***** ** ** ********* ** **** ** ****** **** ** *** ************ ** ** ******* *** ************* ***** **** *** ***** ***** *** *** ****** ** ******* *** ** ******* *** ** **** ** ****** **** ***** ****** *** ********** ** ************************ ******* ** ********* ** ** **** ** ** **** ** ****** ***************