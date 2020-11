Contre le Lierse, le RWDM a joué avec ses tripes

Encore un but pour Leonardo Rocha, félicité par ses coéquipiers. - Belga

Malmenés en début de match et réduits à dix juste avant la pause, les Bruxellois l’ont emporté au caractère face au Lierse. Une victoire très importante dans la course au maintien, et qui permet au RWDM d’occuper une très surprenante troisième place après dix matches joués dans cette D1B.