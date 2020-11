Le RWDM a eu plus de réussite à 10 qu’à 11 contre le Lierse (victoire 2-0)

Malmenés en début de match et réduits à dix juste avant la pause, les Bruxellois l’ont emporté au caractère face au Lierse (2-0). Une victoire très importante dans la course au maintien, et qui permet au RWDM d’occuper une très surprenante troisième place après dix matches joués dans cette D1B.

