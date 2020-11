Woluwe-St-Lambert organise une collecte d’ordinateurs portables

En cette difficile période de confinement où les cours et formations à distance sont de plus en plus privilégiés, le service communal de la Jeunesse, via l’Espace Public Numérique Wolu Cyber, en étroite collaboration avec l’association Wolu-Services dans le cadre de ses projets de cohésion sociale (PCS) Galaxie et Hof-ten-Berg, entame une vaste campagne de collecte de PC portables usagés.

