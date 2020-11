Bruxelles célèbre le jubilé d’or de la fin des travaux de la basilique de Koekelberg

La Belgique et sa capitale célèbrent ce mercredi le cinquantième anniversaire de la fin des travaux de la basilique de Koekelberg, véritable chef-d’œuvre art déco. Les festivités prévues pour ce jubilé d’or sont annulées en raison de la pandémie de Covid-19 mais de nombreux évènements culturels et paroissiaux figurent déjà à l’agenda de 2021 et 2022.

