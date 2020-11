Saint-Josse remercie son personnel avec plus de 400.000€ de primes

La commune de Saint-Josse-ten-Noode, sensible à la mobilisation et la solidarité de son personnel tout au long de la pandémie, a souhaité exprimer ses remerciements chaleureux et rendre hommage au dévouement exceptionnel de tous ses travailleurs.

******** *** ***** ** *********** **** *** * ********* ********** ***** ********* ******** ** ********** ** ****** ** **** ** ******* ***** *** ****** ********* **** ************ ****** ***** *** ******** ** ** ************ ** *** ************ **** ** ********* ********* * ******* ** ********* *********** ** ****** ** ********* ** **** ************* ********** ** ***** ******* ** ******* ** ***** **** *** ********** ** ******* ** ********************* ****** ********** ********** ** ** ********* ** ******* *********** ** ** *********** ***** ** ******** ****** ************** ** ******* **** ** ** ********** ** ********* ******** ******* ******* **** ******* ** ******* ** ** ********* ** ****** **** ** *** * ***** ********* ** ************ ** ** ************ ** ******* *** ********** ** ** ********** ** ****** ** ********* **** *** ************* ** ******* *** ******** *** **** ********* **** **** ***** ***** ******** *** ****** ** ** ************ ** ********* *** ***** *** ******** ** ***** **** ***** *** ******* ** ** ********** **** *** ******* *** **** ***** ******* **** ** ******* ****** ** ***************** ** *** ********* ** ********* **** ***** ** ******* *** ***** ** ** ******* ******* ** *** **** ******* ************* **** ** ******* ** **** ** *** *** ***** ******** **** ******** ***** ***** ************** *** ************ ****** ***** ************** ** *********** ** ** ******************** ** ******** **** ****