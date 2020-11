Division 1B: cette fois, le RWDM est passé à côté de son sujet (+bulletins)

Trois jours plus tard, Westerlo et le RWDM se retrouvaient déjà ce lundi soir, cette fois au Kuipje. Les Molenbeekois espéraient bien faire aussi bien que vendredi au stade Machtens où ils s’étaient imposés 3-1. Mais ils doivent déchanter, Westerlo ayant été nettement plus costaud cette fois-ci.

*** ******* ** ******* **** ** ** *********** *** **** ** ***** ***** ******** ******* ******* ** ****** ********** ******** ***** *** ********** ******* *** ****** *** ** **** ** ******** ** ****** ** ********* ******** ****** ** **** ******* ******** ******** ** ** ***** **** ** ******** ****** **** **** ************ ****** ****** ** ***** ******** **** ****** ** *** ******* ********* ********* ************ ******** **** ******* ** ******* *** ** ** ********** ****** ** ********* *************** ****** ********** ******** ** ********* ** ******* ********* *** ***** ** ******* ****** ******* ****** *********** ** *********** ** ****** ** ***** *** ****** ************ ********** ** **** *** **** ******* * ***** ** ****** ** ********** ** ***** ************* ******* ******* ****** ** ** ************* ****** ** ********** *********** *** ******** *** **** **** ******** **** ****** ****** ** * ****** *** ******** ** ** ********* ** ***** *** **** *** **** ***** **** *** ** ******** ******** *** ******* ********** ********** ** ********** ** ** ***** ***** *** ******** ***** ** ********* **** ** ********** ** ***** ***** ** **** ****** ************** ** ** **** *** *********** **** *** ** ************* ***** ****** ** ********* ** ** ****** *** ********* ** ****** ** **** ** ********* **** ******* **** ** ** *** ******* ** * ********** ******** ** ***** ********* ** ******* ****** ***** **** ********* ******** ******* ***** ** ****** ** ********** ****** ****** ****** ******** ***** *** ** ***** ****** *** ***** ******** ***** ********* ** ***** **** ******* ** *** ** ******* ** ******* ******** ******* **** ***** ** ******** **** ***** ***** ** ******* ** ******* ********** *** *** ******* ** **** ********** **** **** **** ** ********* *********** ********** * ******* ** ******* *** ********* **** **** ******** *** **************** ************ ******* ************ ******* ***** **** ******** ** * ****** ** ************** ******* ******** *** ***** ********* ** ***** * ** ***** ******** **** ** *** ***** **** ******* ***** ******* **** **** ******* *** ****** ** ****** ** ***** ***** ** ******* ***** ***** ** ** **** ****** ******* ******* ************ **** ****** *** ******** **************** ** ****** ** ************ *********** ****** ***** ** **** ***************** ***** **************** ***** ** ****** *** * ****** ******* **** **** **** *** ************* **** *** ********** *** ********* **** ***** ********** *************** ***** **** ***** ** **** ** ****** ** ** ************ ** ****** ***** *** ** ****** **** ** **** ***** *** *** *********** ********* ******* ** ********* ***** ********* ** ***** **** **** ** * ** **** ***** ** ** **** ****** ******* **** *** ******** *** *** ** *** ******* ** ***** ** **** ******** ****** ** ****** ** ******** ***************** ** ****** ** **** ** **** *** ** ***** ****** ******** *** *** ***** ***** **** ** ****** **** ***** ** **** ******** *** ** ***** ** ********** ***** ** *** ** ***** ********* *** ************ ** ******* **** *** ** ****** ************** ** ** ***** ******** *** *** ****** ******** ** ** ****** ************ ******* **** *** ** **** *** ** ***** ** ******** ******* ******** ******** ******* ****** Bulletins: une prestation collective en-dessous de celle de vendredi * ************ *** ********* ********** **** *** *********** ** **** **** ***** *** *** ***** **** **** **** **** ** ***** ******** ******* ******* *** ************* *** **** *** ******** ** ***** **** **** ******** ****************** ********* ** ****** ** *** ******** *** ************** ** **** ******* **** **** *** ******* ********** ******* ** ********* ********* ** ** ******** ** *** ** ***** ** ******* ** ***** ********************* ** ******** ****** ****** ****** *** ** ************** ** ******* ** ** ***** ******** ** **** ** ********* ******** **** *** ***** ******** *** ** **** ***** ** ******** *** ***** ********* ******* *** ***** **** ***** *** ************ ** ** **** ******* ********** *** *** ******* ************ ** ******** ** ******** ***** ******** **** ******* ******* *** ***** * ************ ********** ******* ** **** ***** *** ********* ******** ************ ** * **** *** ***** ** ********** ******** ** ******* ** ** **** *** ************** **** ** *** ********* ********* ******* * ******** ** ** ******* *** ** ********* ** **** *** ************ ****** *** ******** ****** ** ********* ********* ** ****** *** ******* **** ****** **** ***** ** ****** ** ******* ******* ** * ***** ********* ** *** ** ****** * ************* ** ** **** *** ******* ****** *** *** ***** ******* *** ************ *********** **** ** ********* **** ****** ** ** ******** ** ******* ******** ***** **** ** ****** ** **** ******** ********* ********* ************* **** ******* **** **** *** ** **** ** ********* * ************ *** ********* ******** ** ****** *** ** ******** *** ** ******** ************ ** ************* ******** *** ** ****** ***** ** ** *** ******* ** **** **** ****** *** **** ********** **** **** ****** ********* *** ***** ********* ** ***** ******* ** ****** ************ *** *************** ** ******* ******* ***** ******** ** ** *** **** ** ****** ***** ***** ** ******* ** ******** ****** ****