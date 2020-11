Cette fois, Westerlo a été plus fort que le RWDM (3-0)

Trois jours plus tard, Westerlo et le RWDM se retrouvaient déjà ce lundi soir, cette fois au Kuipje. Les Molenbeekois espéraient bien faire aussi bien que vendredi au stade Machtens où ils s’étaient imposés 3-1. Mais ils doivent déchanter, Westerlo ayant été plus costaud cette fois-ci (3-0).

